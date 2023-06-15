Москва, 15 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В условиях передачи Киеву военной техники НАТО, которая идёт низкими темпами, и без формирования среды её применения, украинский батальон на советских Т-64, Т-72 или Т-80 опаснее для российских сил, чем батальон на немецких танках Leopard. Такое мнение 15 июня в своём Telegram-канале высказал военный эксперт Илья Крамник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Т-64 ВСУ

«Подбить советский танк в этих условиях, неважно, собственно советской/российской/украинской или польской/чешской/югославской постройки — более сложная и опасная задача», — считает эксперт.

Свою позицию Крамник объяснил тем, что эти танки находятся в боеготовности, враг на нём последний год воевал, а не на полигонах в Графенвере и Свентошуве катался. Кроме того, эксперт отметил, что Т-72 украинские военные могут чинить практически из любого состояния, быстрее восполняя потери. Ещё одним преимуществом эксперт назвал то, что к этой машине бойцы ВСУ привыкли.

Как сообщало 13 июня ИА Регнум, военный эксперт Александр Долбыш заявил, что в случае, если один из брошенных немецких танков Leopard будет доставлен в тыл, в дальнейшем изученные технологии действительно могут быть использованы при разработке новых российских вооружений и в частности бронетехники. Он отметил, что интерес может представлять электроника, без которой танк — это просто кусок железа, а также системы наведения, ночные тепловизионные прицелы и прицелы с лазерным дальномером.

При этом в мае спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что советская техника была и остаётся основой и ядром систем противовоздушной обороны Украины. Также офицер Фрэнк Ледвидж, проходивший службу на Балканах, в Ираке и Афганистане, заявил, что немногочисленные моменты удачных оборонительных действий ВСУ во время спецоперации связаны с использованием бывшего советского вооружения. По его словам, техника НАТО только лишь дополнила советское вооружение.

Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что ВСУ несут катастрофические потери в личном составе и технике в ходе продолжающегося с 4 июня контрнаступления. Украина потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, что, по оценке Путина, составило до 30% всех западных поставок. При этом в ходе отражения контрнаступления украинской армии российские войска потеряли 54 танка, часть из которых можно восстановить.