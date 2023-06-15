Вильнюс, 15 июня, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Депутат сейма (парламента) Литвы Ремигиюс Жемайтайтис считает, что в прошлом был геноцид литовского народа. Это заявление он разметил в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Sergej Orlov. Kauno IX forto muziejus Памятник жертвам IX форта, немецкого концлагеря на территории Литвы. Памятник подвергался вандализму со стороны литовских нацистов

Политик отреагировал на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая в ходе визита в Израиль выразила сожаление, что литовцы в годы Второй мировой войны помогали нацистам уничтожать евреев.

«Был еврейский холокост, но ещё больший холокост литовцев был в Литве! Если наши политики-шутники в Израиле извиняются перед евреями, то когда же евреи извинятся перед нами?» — написал Жемайтайтис.

Он добавил, что после таких заявлений от главы литовского правительства можно ожидать визита в Россию для участия в праздновании 9 Мая.

Заявление Жемайтайтиса начали критиковать в Литве. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование последних постов парламентария в социальной сети. Спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен обратилась в парламентскую комиссию по этике, там рассмотрят вопрос о лишении Жемайтайтиса депутатского мандата.

При этом посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн заявила, что систематические антисемитские заявления депутата являются выпадом не только против еврейского народа, но и против основополагающих ценностей самой республики, пишет Delfi.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года сейм Литвы одобрил выплату компенсации членам местной еврейской общины за личную собственность, конфискованную «тоталитарными режимами». На это выделили 37 млн евро.

Согласно открытым источникам, в ходе холокоста на территории Литвы в период фашистской оккупации погибло порядка 95% местных евреев. В геноциде, кроме немецких захватчиков, активно участвовали литовские коллаборационисты. В целом местное население помогало нацистам находить евреев.