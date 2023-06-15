Киев, 15 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Украинская армия только тестирует свои возможности, как такового контрнаступления ВСУ ещё не было, заявил 15 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«При этом [ВСУ] постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», — заявил Подоляк, утверждая, что контрнаступления Украина ещё не начинала.

Также он заявил, что вооружённый конфликт на Украине завершится в этом году. При этом он предложил не делать выводов до окончания контрнаступления. Подоляк заявил, что перед ВСУ стоит задача убить как можно больше русских и как можно дальше продвинуться вперёд.

В американских СМИ неоднократно давали оценку попыткам ВСУ провести контрнаступление. В статье в газете Politico от 15 июня сообщается, что украинское контрнаступление началось на минувшей неделе. Финансирующие ВСУ США требуют от Киева крупных успехов.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ начали контрнаступление в первых числах июня, однако они ничего не добились ни на одном из участков фронта. Хотя все попытки контрнаступления ВСУ провалились, нельзя сбрасывать со счетов их наступательный потенциал.