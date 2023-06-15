Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские военные уничтожали поставленные украинской армии немецкие танки Leopard 2 в ходе боёв на авдеевском направлении. Об этом 15 июня рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Есть свидетельства того, что танки [Leopard 2] уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на авдеевском направлении, в направлении Майорска», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он посмотрел видеролик, на которой видно, как немецкий танк Leopard ВСУ разлетелся на мелкие куски после попадания в него российского снаряда. Он уточнил, что это произошло из-за детонации боекомплекта.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard, как это и предполагалось, прекрасно горят. Глава государства добавил, что западные страны поставили почти всё оружие со складов Киеву и оно осталось только Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

Также 13 июня Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как бойцы подразделений российской группировки «Восток» в Запорожской области захватили танки Leopard и бронемашины Bradley ВСУ. В ведомстве уточнили, что вся захваченная техника произведена на Западе.