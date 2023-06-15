Лондон, 15 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за инцидент с украинским флагом, который во время финала Лиги чемпионов охранники пытались отобрать у одного из болельщиков. Об этом 15 июня сообщило издание The Guardian.

Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press Болельщики на футбольном матче между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером»

10 июня состоялась игра между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером», по результатам которой обыгравшие соперников англичане впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов. Однако перед матчем двое охранников, у одного из которых была аккредитация УЕФА, грубо пытались отобрать у болельщика флаг Украины. Это уроженец Одессы, он проживает в Израиле. Представитель УЕФА после случившегося объяснил действия сотрудников стадиона.

«Это была личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда начальник турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео», — сказал он.

Собеседник издания напомнил, что устав УЕФА не запрещает использование национальных флагов во время матчей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее УЕФА совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) решили отстранить сборные России от соревнований из-за специальной военной операции на Украине. Российские клубы не допустили до еврокубков. Таким образом, сборная России потеряла возможность сыграть за право выхода в финальную часть чемпионата мира — 2022.

Оценивая это решение, Спортивный арбитражный суд (CAS) не усмотрел в нём никакой дискриминации. В организации решили, что запрет в отношении россиян не нарушил принципы ни политического нейтралитета, ни обязательных положений законодательства. Согласно тексту постановления, УЕФА принял «разумное» решение в сложившейся ситуации. В результате, по мнению CAS, оно обеспечило спокойное проведение футбольных турниров.