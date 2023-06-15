Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Активность государства во время кризисных ситуаций не должно перерасти в управление перестройкой экономики, чтобы не спровоцировать возвращения к плановым методам. Об этом заявила 15 мая глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Анатолий Медведь/ РИА Новости Эльвира Набиуллина. ПМЭФ-2023

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что трансформация российской экономики проходит быстрее, чем ожидали в ЦБ, худшие прогнозы не сбылись, но определённые риски остались.

Глава регулятора почеркнула, что преодолению трудностей при перестройке экономики в основном способствовало то, что множество предприятий приспособилось к новым условиям, проявив гибкость и проворство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Набиуллина сообщила, что происходит изменение конфигурации мировой экономики. Это приведёт к замедлению технологического прогресса. По прогнозу главы Центробанка, это нужно учитывать во внешней и внутренней политике, многие государства уже начали активно проводить политику импортозамещения, а также возвращают производства на свою территорию.

В мае 2023 года научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский в беседе с ИА Регнум заявил, что миру грозит раскол на враждующие экономические блоки. Он отметил, что мировые лидеры стремятся не допустить этого, но глобальная экономика уже трескается.