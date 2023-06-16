Москва, 16 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Более 5600 российских предпринимателей зарегистрировали свыше 600 видов своей продукции под зонтичным брендом Made in Russia. Работа по комплексному продвижению товаров отечественных производителей за рубежом ведется (РЭЦ) в рамках обновлённой программы «Сделано в России» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Российский экспортный центр будет мотивировать компании с прорывными решениями и проактивной позицией по выходу на экспорт вступать в программу «Сделано в России», заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Перезапуск программы поддержки отечественных экспортеров начался год назад, чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.

«Программа «Сделано в России» позволяет производителям получить высокий статус и известность товаров по всей стране и за рубежом. Важно, чтобы возможность получить сертификат «Сделано в России» на свою продукцию имел каждый российский производитель независимо от места его нахождения», — отметил на недавнем заседании Координационного совета по поддержке экспорта вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.

По оценке президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, спрос на запуск системных мер для тех производителей, которые будут работать под «зонтиком» единого бренда «Сделано в России», точно есть. «Например, в Китае как раз заинтересованы в широкой линейке продуктов, а не в одном производителе. И перезапуск бренда «Сделано в России», который идёт вместе с трансформацией экономики, как нельзя кстати. Считаю, что бренд «Сделано в России» должен звучать на национальных языках наших партнеров: например, на китайском — для рынка КНР, на французском — для франкоговорящих регионов Африки и так далее», — пояснил общественный деятель.

«Зонтичные» форматы программы «Сделано в России» становятся сегодня единственным эффективным способом продвижения российских товаров, считает председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Он также отметил, что здесь важна синергия как внутри отрасли, так и государственно-частное партнерство — координация этой работы с институтами развития, в частности с РЭЦ.

В 2022 году РЭЦ поддержал более 19 тыс. компаний, это на 5% больше, чем в 2021 году. Российских компаний, патентующих свою продукцию российской «птичкой», становится всё больше. «Наш товарный знак — «птичка» в цветах российского триколора — зарегистрирован Роспатентом, а также в ЕС, Киргизии, Казахстане и Вьетнаме», — пояснила Вероника Никишина. По её словам, инновационную продукцию, подтверждённую патентами и сертификатом «Сделано в России», Российский экспортный центр продвигает на рынках через рекламные кампании и целевой маркетинг, а также используя другие меры поддержки.

В марте 2023 года обновленный добровольный сертификат «Сделано в России» получила тамбовская компания «Тамбовкрахмал». Предприятие 10 лет занимается производством органической муки, смолотой на натуральных каменных жерновах. «Сертификат «Сделано в России» поможет идентифицировать проверенную и качественную продукцию и повысит узнаваемость нашего бренда», — уверен директор и основатель компании Юрий Радченко. По его словам, сейчас продукцию «Тамбовкрахмала» покупают в Белоруссии, в планах расширение экспорта с «птичкой» на Казахстан, Армению, Турцию и другие страны.

«Поддержка в продвижении продукции, особенно несырьевой, на новые рынки сейчас чрезвычайно важна. Уверен, число участников программы «Сделано в России» будет увеличиваться», — подчеркнул руководитель экспертной группы «Экспорт товаров и услуг» в рамках программы «Трансформация делового климата» Виктор Вексельберг. Он также считает, что мотором эффективного продвижения продукции будет оставаться совместная плодотворная работа бизнеса и власти.

Через коллективные экспозиции Made in Russia на международных выставках специалисты РЭЦ организуют деловые встречи с потенциальными партнерами для каждой российской компании. В 2022 году только в выставках в ОАЭ на национальном стенде Made in Russia приняли участие полторы сотни компаний, а за полгода 2023 года количество заявок на участие выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал на сессии ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко. По его словам, популярность программы «Сделано в России» продолжает расти, а Российский экспортный центр предоставляет множество инструментов, чтобы продвигать отечественные товары на зарубежном рынке. Важно, что во многих странах маркированная зонтичным брендом продукция ассоциируется с качеством и экологичностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Чтобы нивелировать недостаток знаний о ведении бизнеса за рубежом, предприниматели могут пройти бесплатное обучение в Школе экспорта РЭЦ: получить консультации по логистике, сертификации, охране интеллектуальной собственности за рубежом. По словам Вероники Никишиной, сейчас Российский экспортный центр прорабатывает с уполномоченными органами власти возобновление с 2024 года важной меры государственной поддержки для производителей инновационных товаров — компенсации затрат на получение охраны интеллектуальной собственности за рубежом. У компаний снова появится возможность оптимизировать свои издержки на регистрацию интеллектуальных прав.

Для продвижения российской продукции на экспорт в этом году на стенде «Сделано в России» был представлен новый образ российского экспорта — музы, которые олицетворяют бизнес-направления внешнеэкономической деятельности. Это пять образов, наглядно демонстрирующих основные составляющие бренда Made in Russia: нефтехимическую и машиностроительную отрасли, агропромышленный комплекс, медицину и информационные технологии. У каждого образа свой уникальный костюм, кокошник и коммуникационная стратегия, которые помогают познакомить потенциальных покупателей российской продукции с разными направлениями экспорта.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе в поиске иностранных клиентов, анализе зарубежного рынка, сертификации и лицензировании и т.д. Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях, выделение транспортных субсидий. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.