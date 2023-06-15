Москва, 15 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Пока Вашингтон придерживается враждебной политики по отношению к Москве, возвращения России в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет, заявил 15 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Российские дипломат пояснил, что по теме договора Москва и Вашингтоном переговоров не ведут. Однако несколько обсуждений, не сопровождавшихся публичными заявлениями, произошло в недавнее время. Обе стороны изложили позиции — они противоположны и несовместимы.

Москва не намерена отклоняться от той линии, которую избрала в отношении ДСНВ: приостановка договора полностью остаётся в силе. Рябков пояснил, что какой-либо пересмотр принятого решения мыслим только в случае, если Вашингтон продемонстрирует готовность отказаться от фундаментально враждебного курса в отношении Москвы.

«Американские обвинения в наш адрес, что мы что-то нарушаем, категорически неприемлемы. Есть полностью отработанная, глубокая юридическая база, не говоря уже о политической базе этого решения, позволяющая нам придерживаться приостановки договора», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

Он добавил, что в ходе эпизодических контактов с американской стороной и Москва, и Вашингтон подтвердили планы придерживаться заложенных в ДСНВ центральных количественных ограничений и продолжать обмен взаимными уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 июня на брифинге напомнила, что решение Москвы приостановить участие в ДСНВ стало реакцией на происходящее в мире, вынужденной мерой. Враждебная политика США не сочетается с прописанными в договоре принципами, добавила она.

Президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ 21 февраля в послании Федеральному собранию. Это решение принято в связи с тем, что США, не соблюдая договор, пытаются давить на Россию и обвинять её в несоблюдении ДСНВ.

2 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к переговорам по контролю над вооружениями и к дальнейшему соблюдению количественных ограничений, прописанных в ДСНВ.