Тамбов, 15 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Делегация Тамбовской области, которую возглавляет глава региона Максим Егоров, принимает участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. В составе делегации — председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Основная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В работе форума принимают участие представители более 130 стран.

Пресс-служба Законодательного собрания Тамбовской области Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на Петербургском международном экономическом форуме

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, Петербургский международный экономический форум — уникальная возможность для регионов наладить взаимовыгодные партнерские связи. «Более двадцати соглашений о сотрудничестве Тамбовская область заключит в рамках работы форума. Безусловно, это поможет нашему региону расширить географию экономического сотрудничества и привлечь новых инвесторов на Тамбовщину», — подчеркнул Евгений Матушкин.

В первые дни работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Тамбовской и Калининградской областями. Как считают стороны, это поможет наладить взаимодействие в целях развития торговой, промышленной, сельскохозяйственной сфер, туризма. Также было подписано соглашение с Национальным союзом агростраховщиков, направленное на развитие страховой защиты рисков АПК.

Пресс-служба Законодательного собрания Тамбовской области Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на Петербургском международном экономическом форуме

«Также глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров подписал соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью. Регионы связывает имя великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Но планируется сотрудничество не только в сфере культуры, но и в торгово-экономической области», — говорит Евгений Матушкин.

Соглашение, заключенное между правительством области и акционерным обществом «Лемниската» — резидентом вьетнамской компании ООО «Вьет-Нга», — поможет реализовать инвестиционный проект «Корм для домашних животных». Уже в этом году в регионе начнет работу линия по производству кормов для кошек, собак и других домашних животных. Инвестиции на данном этапе составят порядка 1 млрд рублей.

Пресс-служба Законодательного собрания Тамбовской области Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на Петербургском международном экономическом форуме

В рамках подписанного соглашения с АО «Экоойл» — компанией по производству подсолнечного масла — в регионе будет построен элеватор объемом единовременного хранения на 250 тысяч тонн. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей.

«Прекрасная возможность для Тамбовской области налаживать межрегиональные связи, презентовать собственный потенциал в различных сферах — в экономике, в сельском хозяйстве, в туризме, который будет интересен не только российским регионам, но и зарубежным компаниям», — заявил Евгений Матушкин о Петербургском международном экономическом форуме.