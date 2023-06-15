Киев, 15 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, украинский конфликт закончится до 2024 года. Он сказал об этом 15 июня в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Война закончится, скорее всего, раньше (2024 года. — Прим. ред.)», — ответил он на вопрос о том, будет ли конфликт на Украине оставаться в горячей фазе до конца 2024 года.

Подоляк также призвал дождаться результатов контрнаступления ВСУ и только после этого что-либо планировать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Подоляк заявил, что ВСУ ещё не начинали контрнаступление, а ведут боевые действия для тестирования российских оборонительных рубежей. По его словам, ВСУ при этом пытаются уничтожить максимальное количество военных и боевой техники российской армии.

Позднее советник главы офиса Зеленского отметил, что у украинских властей есть только один план: максимально возможно жёстко двигаться вперёд «с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Он уточнил, что из-за этого Киев не может остановиться и начать мирные переговоры, и добавил, что считает, что только так можно вернуть Украину к границам 1991 года.