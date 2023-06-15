Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 15:10 — ИА Регнум. России и странам ШОС, БРИКС необходимо сформировать свою систему регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сегодня, 15 июня, заявил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, выступая в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его мнению, можно было бы «начать с развития общих этических правил создания и применения этики ИИ на пространстве наших стран».

Sberbank.com Александр Ведяхин

Ведяхин отметил, что «сейчас в мире формируются инициативы глобального регулирования ИИ. Представители государства и представители бизнеса и науки выдвигают предложения по созданию мировой системы регулирования». «К сожалению, — посетовал он, — эти инициативы нацелены скорее на западный мир и исходят от него».

Первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» подчеркнул, что «Россия сегодня находится в авангарде стран, развивающих регулирование ИИ. Российское правительство первым в мире утвердило концепцию развития регулирования ИИ в 2020 году. В стране создан механизм экспериментальных правовых режимов, оптимизирован ряд административных барьеров. Очень активно развивается этика ИИ, создана национальная комиссия по этике ИИ». По его мнению, «регулирование можно назвать сбалансированным, и оно нацелено на развитие. России есть, что предложить другим странам, и она может лидировать в этом направлении».

Ведяхин напомнил, что первые шаги на этом направлении уже сделаны. На полях саммита глав государств ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде подписана программа сотрудничества государств — членов ШОС по развитию искусственного интеллекта. Целью документа является развитие сотрудничества между государствами — членами ШОС по проведению исследований, разработке и широкому применению технологий ИИ для обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения, стимулирования экономического развития, обеспечения региональной и национальной безопасности и охраны правопорядка. «Это особенно важно, — уверен он, — с учетом того, что ВВП стран — членов ШОС может дополнительно вырасти на 7–10% ($2,5–3 трлн) за следующие 10 лет благодаря применению искусственного интеллекта».

Топ-менеджер Сбербанка сообщил, что сейчас рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству ШОС занимается созданием «дорожной карты» по реализации программы, которая будет содержать конкретные практические шаги по налаживанию сотрудничества в сфере ИИ на пространстве ШОС. Эксперты центра компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект», функции которого выполняет Сбер, приняли участие в содержательной подготовке предложений российской стороны по проекту «дорожной карты». Планируется, что в ближайшее время эта инициатива будет реализована и позволит создать общий документ ШОС по этике ИИ.