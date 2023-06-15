Курск, 15 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В селе Солдатском в Фатежском районе Курской области бык напал на семейную пару, в результате чего женщина погибла, а мужчину госпитализировали с травмами. Об этом 15 июня сообщил Telegram-канал «112».

Георгий Зимарев/РИА Новости Бык

Отмечается, что трёхгодовалый бык в Солдатском утром 15 июня отвязался и начал гулять по участкам, а после того, как его попытались вернуть в стойло, сильнее разозлился.

«Выйдя на луг, он набросился на семейную пару. Женщина погибла на месте, её мужа госпитализировали», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обезумевшее животное удалось обезвредить только через несколько часов, после чего у него взяли пробы на бешенство. По словам местных жителей, бык и до этого был агрессивен.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Приморском крае женщину доставили в медучреждение после нападения на неё в лесу амурского тигра, который мог защищать свою добычу. Женщина с группой других людей участвовала в поисках собаки и пошла изучать следы крови, обнаруженные на траве.

Затем она услышала неоднократный предупредительный рёв тигра, однако проигнорировала и продолжила движение. После этого животное напало на женщину и нанесло ей раны плеча, предплечья и кисти.