В ответ на обоснованное беспокойство учёных, общественников и экологов по поводу хищнического отношения к байкальским природным ресурсам в СМИ и соцсетях стало появляться множество отвлечённых поводов для дискуссий. Один из самых серьезных — отрицание китайской экспансии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежная падь

Это не только сотни незаконных гостиниц, возведённых под видом жилых домов в посёлке Листвянка (Иркутская область), считающемся воротами Байкала, и горы мусора, которые гости из Поднебесной оставляют после себя в небывалом количестве.

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Для стремительно богатеющего Китая в условиях падения российской валюты ископаемые богатства соседней территории — выгодный бизнес. Правда, «восточный менталитет» не позволяет работать на благо чужой страны. Поэтому и растут как грибы после дождя в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае никому не известные предприятия, обещающие местным властям и населению инвестиции, рабочие места в обмен на долгосрочный доступ к воде, земле (и тому, что под землёй) и лесу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

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О том, что из этого в конечном итоге получается, можно проследить на примере истории с освоением китайскими инвесторами Берёзовского железорудного месторождения (Нерчинско-Заводской район Забайкальского края). Она как две капли воды похожа на любой крупный проект с китайскими деньгами, который в разное время поддерживали местные власти.

«Схема привычная: сначала обещаются золотые горы, потом срываются все сроки лицензиционных соглашений, а через десять лет оказывается, что ушлые соседи тихо вывозят за границу сырьё, а региональные власти раскачивают им под это дело трансграничную инфраструктуру. То есть строят мосты, открывают полубандитские пункты пропуска и договариваются с Москвой, чтобы этих самых «инвесторов» особо не трогали», — пишет в своём канале «Чита.Ру».

Китайская компания «Лунэн» с 2005 года владеет лицензий на разработку Берёзовского месторождения. Но, несмотря на множество нарушений заключённого соглашения и то, что за 15 лет китайская сторона так и не выполнила обещанного (строительство комбината, рабочие места и современная инфраструктура), чиновники не торопятся отзывать лицензию.

«Почему не отбираем лицензию? А кому нужно это месторождение? Никому. Оно не востребовано. Там очень низкое содержание железа. Они его потихоньку возят в Китай. Наши заводы эту руду не берут. Китайская сторона всё ищет, как её обогащать. Есть у них планы начать строительство, но как оно будет выглядеть, пока трудно сказать», — говорят в региональном минприроды.

У экс-главы Нерчинско-Заводского района Андрея Сарафанникова на этот счёт другое мнение.

«Железную руду на месторождении добывают открытым способом и вывозят в Китай. Через таможенный пункт пропуска «Олочи — Шивэй» ежедневно проходит 30−40 автомашин средней грузоподъёмности. Этим занимается китайская транспортная компания, не зарегистрированная на территории Нерчинско-Заводского района. И хотя за рулём сидят российские граждане, с которыми заключены договоры, но зарплату им выдают на сопредельной территории, а налоги в российские бюджеты различных уровней китайская подрядная организация не оплачивает», — отмечает Сарафанников.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежная падь

Теперь становится более понятным, почему компания «Лунэн» выполнила лишь один пункт в соглашении: в 2012 году она бесплатно отремонтировала две дороги в Нерчинско-Заводском районе. Дело в том, что Березовское месторождение находится в 20 километрах к юго-западу от села Олочи, где расположен российско-китайский пункт пропуска Олочи — Шивэй, и всего в 90 километрах к северо-востоку от станции Приаргунск Забайкальской железной дороги.

«Как-то они договорились в Роснедрах в Москве и стали на пробу возить руду в Китай, так и возят», — отмечает источник в горно-рудной отрасли региона.

Другой представитель рудокопов считает, что Берёзовское с «Лунэн» — это чёрный ящик, который хранится где-то между краевым минприроды и «Читагеологоразведкой», и не исключает, что бесконечное продление лицензии — корыстные денежные интересы.

Скорее всего, примерно такая же схема будет использована при реализации проекта по розливу бутилированной байкальской воды в прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Там с начала 2019 года ради обещанных 150 рабочих мест разрешили прорыть широкие рвы и проложить трубы по уникальным природным местам — Таловским болотам. Но местные полагают, что для того, чтобы лить воду по бутылкам, сотни человек не потребуются. Зато ущерб природе, по мнению экологов, уже нанесён.

Виталий Рябцев В прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области) достраивают завод по производству бутилированной воды для Китая

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«Нельзя передавать бизнес по бутилированию и экспорту байкальской воды в руки иностранных кампаний. Недопустимо так обращаться с нашим национальным достоянием. В данном случае речь идет не только о китайском бизнесе (причинившем огромный ущерб нашей тайге), но еще и о человеке, уже «засветившемся» в контрабанде древесины в КНР. Таких взглядов придерживаются многие сибиряки. Мы ведь своими глазами видим происходящую китайскую экспансию.

Строительство завода в Култуке причиняет ущерб уникальной природной территории — Таловским болотам. Всего же здесь запланирована целая серия таких предприятий. Их возведение приведет к полному уничтожению Таловских болот. Если не остановить этот (первый) завод, строительство последующих пойдет «как по маслу», — отмечает в своём блоге кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

Вот так теперь выглядит западная окраина Таловских болот.... Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Вопросом законности производства бутилированной воды в Култуке занялась прокуратура.

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Кстати, ИА REGNUM ранее тоже писало, что таких заводов в Култуке, согласно решению местных властей, может быть построено не менее десяти, и это уже не первая попытка протолкнуть сомнительный проект. В июня 2018 года Иркутский областной суд запретил компании «Озеро Байкал-Лун Чуан» производство бутилированной питьевой воды из Байкала, которая поставлялась в Китай, поскольку производство происходило без производственного контроля за качеством воды водоисточника.

Баржа на Байкале. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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Байкал — священное море России. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Но разве надзорные органы чужой страны могут остановить тех, кто считает «Северное море» (так китайцы называют Байкал) своим?

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Тем не менее авторы одной из последних публикаций в соцсетях с просьбой «максимального перепоста» все эти опасения экологов и общественности пытаются перевести в политическое русло и высмеивают опасения, что из Байкала китайцы выкачают всю воду:

«Понятно, что в этих историях есть сугубо финансовые интересы противников китайских денег, в качестве защитной меры подогревающих антикитайский национализм. Достаточно вспомнить, что на глобальном уровне сегодня происходит то же самое».

Полагаю, что это не более чем лукавство, призванное «подкорректировать» общественное мнение, сделать его более лояльным за счёт тех, кто не обладает достаточным временем, чтобы следить за тем, что действительно происходит на Байкале.

Одно из десятков объявлений о продаже земли в Листвянке. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Кстати, сам Рябцев неоднократно писал статьи, в которых говорится не только про китайскую экспансию лесов и байкальских берегов. Угроз много и от своих, российских «пожирателей». Но в данном случае иркутского учёного и других людей, обеспокоенных хищническим освоением байкальских богатств, больше интересует, кто на стадии экологической экспертизы завода проигнорировал информацию о ботанической и орнитологической ценности территории его размещения?

«Считаю, что необходимо предать известности имена экспертов, которые 10 лет назад дали «зеленый свет» застройке Таловских болот. Может быть, это те же специалисты по охране животного мира, что поспособствовали трехкратному сокращению территории проектируемого природного парка «Витязь»», — отмечает учёный.

И действительно, народ должен знать своих «антиэкологических героев». И быть лучше информированным о том, что на байкальской территории происходит в действительности. Проект ИА REGNUM «Байкал, Великий и уязвимый» читателям в этом поможет.