Москва, 15 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В первом квартале этого года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест. Это на 70% больше, чем годом ранее, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«За первые три месяца текущего года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» трудоустроили на своих высокотехнологичных производствах 699 специалистов различного профиля», — заявил Овчинский. Это на 70% превышает данные 2022 года и в 4,5 раза больше количества рабочих мест, созданных за аналогичный период в 2021 году, добавил он. «Всего с момента создания ОЭЗ «Технополис Москва» работу на производственных площадках резидентов получили почти 10,4 тысячи человек», — подчеркнул Овчинский.

На базе ОЭЗ «Технополис Москва» разместили свои производства более 200 высокотехнологичных компаний, из которых более 90 имеют статус резидента. Такой статус дает им ряд налоговых и таможенных преференций, которые позволяют развивать предприятия, вести инновационные разработки и налаживать выпуск продукции на площадках с развитой инфраструктурой.