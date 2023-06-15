Донецк, 15 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Сейчас наиболее горячими направлениями боёв в рамках специальной военной операции на донецком участке фронта продолжают оставаться угледарское и артёмовское, а также Марьинка и Авдеевка. Об этом 15 июня заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ на артемовском направлении

«Противник на этих направлениях продолжает наращивать резервы, подтягивает туда силы. Как раз там регулярно устраивает попытки своего контрнаступления, таких небольших прорывов», — сказал он.

Советник уточнил, что ВСУ каждый день пытаются вести наступлением малыми силами или на всей линии фронта работают диверсанты, однако российская армия купирует все атаки противника.

Гагин отметил, что активно работает ПВО и совместно с разведкой авиация, и добавил, что налажено очень грамотное взаимодействие между родами российских войск: разведкой, пехотой, авиацией и артиллерией.

«Благодаря информации разведки авиация регулярно поражает объекты в глубине тыла врага. При этом многие резервы, которые он подтягивает к фронту, они просто не доезжают до фронта», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что сутки российские военные отразили на донецком направлении пять атак ВСУ. В результате этого удалось уничтожить до 340 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30 ВСУ. Представитель ведомства добавил, что ракетные войска и авиация также были поразили позиции подразделений 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад украинских войск.