Воронеж, 15 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Сотрудники бара «Понеслось» в Воронеже объяснили отказ пустить в свое заведение одетого в военную форму участника СВО. В беседе с ИА Регнум администратор бара заявил, что в их заведении никто не против военных и что в дневное время любой человек в форме может прийти к ним. Дресс-код действует только ночью в выходные дни.

Александр Погожев ИА REGNUM

Накануне в соцсетях стал распространяться ролик, на котором запечатлено, как сотрудник бара в Воронеже не пускает в заведение мужчину, одетого в военную форму. На кадрах слышно, как друзья бойца говорят, что их друг — участник СВО и бар не имеет права не пускать его внутрь. После публикации на заведение обрушилась волна критики в Сети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813353" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В воронежском баре объяснили отказ пустить участника СВО на вечеринку

В самом баре ИА Регнум прокомментировали ситуацию с предполагаемым участником СВО. Сотрудник, представившийся администратором, но попросивший не публиковать его имя, объяснил, что в ночное время в баре действует дресс-код, который исключает униформу.

«У заведения есть правила, как и у любого бара во всем мире. Есть дресс-код. Мы не пускаем людей в спортивных костюмах, в лыжных комбинезонах, в военной форме и униформе. В будний день — пожалуйста. У нас никто против военных ничего не имеет, просто есть определенные правила. Человеку в одежде цвета хаки было предложено переодеться и прийти отдохнуть в бар», — заявил администратор.

В баре также заявили, что компания мужчин не предъявила никаких документов об участии их друга в СВО, а на камуфляже мужчины не было никаких опознавательных знаков.

«На нем не было ни погон, ни символики. Просто обычный камуфляж из военторга. Компания была пьяна и постоянно оскорбляла администратора. На видео лишь небольшой кусок разговора, снятый другой стороной. Я думаю, в трезвом состоянии эти мужчины бы себя так не вели, потому что на вид они все приличные граждане», — рассказал администратор.

При этом сотрудник заведения настоятельно попросил не называть его имени. По словам администратора, его коллеге — герою того самого скандального видео — после публикации стали поступать угрозы, из-за чего ему пришлось даже удалить свои аккаунты в социальных сетях. В баре также рассказали, что готовят заявление в полицию на неизвестных людей, которые угрожали их сотруднику расправой в личных сообщениях и в социальных сетях.

25 мая стало известно, что сотрудники самарской гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить военнослужащего, участника спецоперации и аргументировали такое решение отсутствием паспорта. Мужчина предъявил в качестве удостоверяющего личность документа военный билет, так как из-за нахождения на военной службе его паспорт находится в военной части, однако администрация гостиницы осталась непреклонна. Инцидент вызвал широкий резонанс. Депутат Госдумы Светлана Бессараб обратилась к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой провести проверку гостиницы.