Киев, 15 июня, 2023, 14:28 — ИА Регнум. У киевских властей есть только один план: как можно более жёстко продвигаться вперёд «с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Об этом 15 июня заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперёд с максимальным убийством россиян на этом маршруте», — сказал он.

Подоляк уточнил, что из-за такого плана киевские власти не могут остановиться и начать переговоры, и добавил, что, по его утверждению, Киев только таким образом может выйти на границы Украины 1991 года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян. По его словам, украинская разведка достала «уже многих», включая публичных и медийных лиц.

Позднее Буданов попытался оправдаться за свои слова, заявив, что его часть интервью Yahoo News об убийствах россиян якобы была подвергнута монтажу. Он заявил, что имел в виду не простых жителей России, часть его интервью Yahoo News 16 мая, где он говорит об убийствах россиян, якобы была подвергнута монтажу.

В свою очередь, 18 мая Подоляк заявил, что на Украине Россию ненавидят. Также он пообещал «всегда и везде» преследовать россиян и пригрозил достать жителей России «юридически или физически».

Кроме того, 13 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что, когда началась российская спецоперация, киевские власти стали просить у западных стран оружие. Однако в ответ получил от Запада указание убивать как можно больше российских военных.