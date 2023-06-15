Москва, 15 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который находится в России с государственным визитом.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер», — отметил президент.

Путин напомнил, что отношения стран начали складываться еще в середине 1950-х годов, развивались, и можно сказать, что уже тогда носили стратегический характер.

Глава государства добавил, что сотрудничество России и Алжира в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергетическом рынках. Российский лидер также отметил, что подписание декларации об углублении взаимодействия будет способствовать наращиванию двусторонних связей.

В ходе встречи Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 26–29 июля 2023 года.

По сообщению Кремля, на встрече 15 июня лидеры России и Алжира обсудят вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Встреча началась с церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После двусторонней беседы международные консультации продолжатся в расширенном составе.