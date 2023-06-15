Москва, 15 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Деятельность двух ДРГ пресекли российские военные на краснолиманском направлении в течение суток, заявил 15 июня на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий ВС России

«В районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил Конашенков.

По данным Минобороны, в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ.

За сутки российская армия уничтожила свыше 50 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Ещё две украинских ДРГ российские военные уничтожили в районах села Синьковка Харьковской области и посёлка Новосёловское (ЛНР) — на купянском направлении.

Российская армия нанесла удар по ВСУ в районах сёл Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери ВСУ достигли 30-ти военных, подбиты два автомобиля и гаубица «Мста-Б» на купянском направлении.

По данным Минобороны, ВСУ в течение суток продолжили наступление на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Бои шли в ДНР и Запорожской области.