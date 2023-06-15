Москва, 15 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В полицию обратились родственники 73-летнего пенсионера, который исчез, оставив записку с координатами, в которой был указан московский Крымский мост. 14 июня именно там в Москву-реку упал неизвестный мужчина, которого водолазам пока не удалось найти. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост. Москва

14 июня в полицию обратилась 50-летняя жительница Москвы, женщина попросила правоохранителей помочь разыскать своего 73-летнего отца, который внезапно пропал. Мужчина перестал отвечать на звонки дочери 13 июня. На следующий день она поехала к нему домой, чтобы проведать пенсионера, но дома его не оказалось. В квартире дочь обнаружила записку с упоминанием Крымского моста.

«В записке был текст: «Крымский мост, между м. Октябрьская и м. Парк Культуры 14.06.2023. Так надо!» Был составлен портрет пенсионера, это мужчина на вид 70–75 лет, ростом 180 см, стройного телосложения, славянской внешности с седыми волосами», — рассказал собеседник.

Утром 14 июня с Крымского моста в Москву-реку упал неизвестный мужчина. На его поиски направили катер и водолазов, но найти его пока не удалось. Личность упавшего с моста тоже до сих пор не установлена.