Сеул, 15 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом 15 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Каких-либо других подробностей нового ракетного запуска КНДР не приводится.

В свою очередь, береговая охрана Японии также заявила, что Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету. Силовики призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их обнаружения, а сразу связываться с властями.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля КНДР осуществила испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты. По мнению южнокорейских военных, это была твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18».

Также 31 мая Северная Корея произвела запуск космической ракеты-носителя. После этого в Сеуле по ошибке включили сирены воздушной тревоги. Позднее в Пхеньяне заявили, что при запуске военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя. Также власти КНДР пообещали в ближайшее время повторить попытку.