Брянск, 15 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Брянске по обвинению в шпионаже арестовали гражданина Украины, собиравшего информацию, составляющую гостайну, для Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщили 15 июня в объединённой пресс-службе судов региона, решение об аресте вынес Советский районный суд Брянска.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«По версии следствия, гражданин Украины прибыл в Клинцы Брянской области, после чего собрал и незаконно передал связному сведения, составляющие государственную тайну, для их последующей передачи в Службу безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало об аресте жителя Приморского края по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. В результате оперативных действий сотрудники ФСБ установили, что шпион действовал по заданию Киева и собирал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморья. Как отметили в ведомстве, мужчина осознавал важность предоставляемой им информации.

Также в Омске ранее арестовали местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии. Им оказался бывший сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в ФСБ, он установил контакт с представителем Германии для передачи важных сведений о российских военных объектах. Данные он узнал в рамках своей работы. В обмен на это мужчина планировал получить немецкое гражданство.

Во время встречи с российскими военными корреспондентами президент России Владимир Путин рассказал о борьбе страны с агентурой противника. По его словам, стране необходимо расширить деятельность спецслужб в данном направлении, так как зарубежные агенты обладают жёстким контрразведывательным режимом. Глава государства подчеркнул, что улучшить работу российских правоохранителей и спецслужб нужно, но все задачи решаемы.