Братск, Иркутская область, 15 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Причиной массового отравления шаурмой в одном из кафе Братска стала бактерия сальмонелла. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба иркутского управления Роспотребнадзора.

Сергей Пятаков/РИА Новости Шаурма

Отмечается, что эпидемиологическое расследование из-за массового отравления в Братске продолжается, и уточняется, что на данный момент в медучреждения с признаками пищевого отравления направили 35 человек, включая девять детей, а остальные получают лечение амбулаторно.

Также указывается, что все пострадавшие связывают своё состояние с посещением кафе «Шаурму хочу» и употреблением в пищу шаурмы.

«По результатам лабораторных исследований, проведённых методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас готов протокол о временном запрете деятельности кафе, материалы дела передали в суд для принятия дальнейшего правового решения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Братске задержали владельца кафе, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

До этого в СК сообщили, что число отравившихся шаурмой жителей Братска выросло до 62 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Также 14 июня следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в одном из кафе Братска. Всех работников предприятия общественного питания направили на бактериологическое исследование.