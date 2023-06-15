Москва, 15 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия двух новых участков трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае и в Ростовской области.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Мы сегодня открываем два новых участка федеральной трассы «Дон» — это дорога в обход города Аксай и дальний западный обход Краснодара. Эти современные, более удобные, скоростные магистрали запущены со значительным опережением графика и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни людей, улучшат связанность городов и поселков между собой, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани», — сказал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813333" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин по видеосвязи открыл два участка трассы М-4 «Дон»

Путин отметил, что в целом новые участки трассы ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга страны. Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих важных объектов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал строительство трассы в обход Аксая важным инфраструктурным проектом. После открытия дороги проблема пробок на М-4, как ожидается, будет решена. Число транспорта, идущего транзитом через Аксай и Ростов-на-Дону, заметно снизится.

Трассу строили на условиях государственно-частного партнерства. На дороге восемь транспортных развязок, несколько мостов и путепроводов. Строительство нового участка обхода Аксая началось в ноябре 2020 года. Его протяженность составила 35,5 км.

Также 15 июня Путин рассказал, что в России в минувшем году были отремонтированы 6,2 тыс. км федеральных и 20 тыс. км региональных дорог. Он подчеркнул, что база для дорожного строительства в стране создана хорошая.