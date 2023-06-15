Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал отодвинуть линию фронта в ходе спецоперации до Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Пасечник

«Лично мое мнение — да, нужно идти, потому что Киев — это мать городов русских, и освободить город Киев — это честь мундира», — ответил Пасечник на вопрос РИА Новости о том, насколько далеко необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения.

Врио главы региона добавил, что это сложный вопрос. Ракеты Storm Shadow летят приблизительно около 500 км.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня заявил, что вопрос создания санитарной зоны на Украине может быть рассмотрен российским руководством во избежание новых обстрелов территории РФ. Как уточнил президент, руководство России рассмотрит вопрос о создании на территории Украины какой-то санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать российскую территорию. Глава государства также добавил, что нужно обезопасить жителей России и укреплять границу. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае создания санитарной зоны на Украине российская военная инфраструктура продвинется вглубь украинской территории.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал ИА Регнум, что России действительно следует создать санитарную зону на границе с Украиной, однако учитывая, что киевский режим будет получать от Запада всё более и более дальнобойные ракеты, рубежи этой зоны придётся отодвинуть к пределам Галиции. Он заявил, что создать санитарную зону будет непросто, так как она должна занимать солидную территорию. Военный эксперт также выразил уверенность, что, пока любая территория находится под контролем киевского режима, БПЛА будут летать и наносить удары. Вне зависимости от того, где будет располагаться столица этого режима. Эксперт согласился с точкой зрения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что санитарная зона должна проходить по границе Львова.