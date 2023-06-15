Вашингтон, 15 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают зависеть от поставок ядерного топлива из России. Об этом 15 июня написала газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объёмы, способные конкурировать с Росатомом», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что, несмотря на желание Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой, компании из США продолжают отдавать за ядерное топливо около миллиарда долларов ежегодно. При этом американская атомная энергетика закупает в России около трети необходимого ей обогащённого урана.

Уточняется, что в дальнейшем зависимость США от ядерной энергетики на фоне желания Вашингтона снизить зависимость от ископаемого топлива будет увеличиваться, однако ни одна из американских компаний не занимается обогащением урана.

Также указывается, что это делает только европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) на предприятии в штате Огайо, а остальное ядерное топливо поступает в США из стран Европы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что у Соединённых Штатов уйдут годы на отказ от российского ядерного топлива, в то время Россия спокойно может переключиться на рынки других государств. Он подчеркнул, что российская сторона не прекращает свои поставки и соблюдает заключённые договора.

Депутат уточнил, что США не смогут быстрее чем за пять лет избавиться от зависимости от поставок ядерного топлива из России. При этом российская сторона не только может перейти на другие рынки, но и активно развивает свою программу. Также Ананских назвал Росатом компанией №1 в мире по работе с ядерным топливом.