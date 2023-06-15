Москва, 15 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Высокие темпы строительства дорог в России нужно сохранить, для этого в стране создана хорошая база, заявил 15 июня президент Владимир Путин на открытии участков автомобильных дорог в Ростовской области и Краснодарском крае по видеосвязи.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

В стране в прошлом году отремонтировали порядка 6,2 тысячи км федеральных трасс и свыше 20 тысяч км региональных автодорог.

Кроме того, построили и реконструировали 400 км федеральных трасс и 1,2 тысячи км дорог регионального значения, напомнил президент.

«Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем, база для этого создана хорошая», — заявил Путин.

15 июня Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска автомобильного движения на обходе города Аксая Ростовской области и дальнем западном обходе Краснодара. Работы завершились ранее запланированных сроков.

Через реку Дон проложили мост по две полосы движения в каждом направлении. Это позволит разгрузить от транзитного потока подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару, ускорить автомобильный поток по трассе М-4 «Дон».

Путин на открытии заявил, что новые дороги будут работать на рост экономики страны, на повышение качества жизни, повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов Юга России.

В конце прошлого года на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры Путин заявил, что в течение года удалось держать высокий темп строительства дорог. Он назвал 2022 год рекордным по объёмам укладки асфальта на региональных и местных дорогах.