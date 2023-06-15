Москва, 15 июня, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Проверяя «Ельцин-центр» на предмет деятельности иностранного агента, Минюст выполняет свою обычную работу, сообщил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ельцин-центр»

«Мы не в курсе, не знаем, что стало поводом. Это нормальная работа Минюста, это его полномочия», — сказал Песков.

Заместитель главы Минюста Олег Свириденко 15 июня заявил, что ведомство проводит проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Он уточнил, что в Минюст поступил некоторое время назад запрос из Госдумы с соответствующей просьбой.

В ответ на вопрос депутата Андрея Альшевских, можно ли окончательно закрыть вопрос о том, является или нет «Ельцин-центр» иностранным агентом, заместитель министра сказал, что Минюст ничего не скрывает: проверка ведётся, причём весьма серьёзная.

13 мая глава российского Союза кинематографистов Никита Михалков предложил внести кардинальные изменения в формат деятельности «Ельцин-центра». Он предложил закрыть «Ельцин-центр» и открыть на его месте музей современной истории.