Москва, 15 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге 15 июня, что работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив Россия пока не видит.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все что было договорено в наш адрес, не исполнено», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что ситуация кристально прозрачна и ясна. Была договоренность, она всегда касается двух или более сторон. Представитель Кремля отметил, что Россия всегда четко выполняла свои обязательства.

Как сообщало ИА Регнум, зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, а второе — доступ российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение другими участниками её условий по сделке. Однако Россия пошла 17 мая на продление зерновой сделки на два месяца.

Позже в МИД России заявили, что не видят прогресса в разрешении трёх из пяти треков в рамках зерновой сделки, после очередного продления действующей до 18 июля 2023 года. Глава ведомства Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны в «черноморской зерновой сделке» зависит будущее её продление. Он подчеркнул, что, если до 17 июля не выполнят условия российской стороны, о пролонгации не может быть и речи. Лавров отметил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.

Президент России Владимир Путин 13 июня допустил, что российская сторона может выйти из «черноморской зерновой инициативы». Глава государства заявил, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска беспилотников.