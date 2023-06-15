Москва, 15 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Австралия усердно продвигается в фарватере авторов царящей в странах коллективного Запада русофобской истерики. Об этом 15 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран», — сказал он, комментируя решение Канберры аннулировать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства.

Представитель Кремля отметил, что Москва учтёт такое решение австралийской стороны и соответственно отреагирует.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что правительство страны расторгнет договор аренды участка для строительства нового здания посольства России в Ярралумле. Он указал, что соответствующий законопроект уже передали на рассмотрение парламента страны. Глава правительства пояснил, что австралийские власти приняли такое решение из «соображений безопасности», так как участок находится в непосредственной близости от здания парламента.

До этого министр Чехии по европейским делам Мартин Дворжак объявил, что чешское правительство отменило девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми СССР получил в бесплатное пользование 59 земельных участков. По его утверждению, власти страны якобы сделали в своё время это «под дулами российских танков».

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на отмену Чехией решения о предоставлении СССР земельных участков и недвижимости бесплатно. Дипломат подчеркнула, что Россия даёт соответствующий ответ на все подобные выпады в её адрес.