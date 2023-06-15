Херсон, 15 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. При обстреле украинскими военными посёлка Днепряны в Херсонской области погиб ребёнок в возрасте год и четыре месяца. В распоряжении ИА Регнум появились кадры с места трагедии.

Кадр из видео. Евгений Милованов ТРК Таврия Место гибели годовалого ребёнка из-за удара ВСУ по Херсонской области

На видео видны повреждения частного жилого дома. Взрывом снесло пристройку. Ребёнок во время миномётного обстрела находился во дворе. На земле осталась сломанная детская коляска.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813319" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появились кадры с места гибели ребёнка в Херсонской области

О гибели ребёнка в Днепряны сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты Херсонской области. 14 июня от взрыва загорелся газопровод в Новой Каховке. Всего за прошедший день в регионе зафиксировали 76 прилётов. Ночью противник выпустил по региону еще 27 снарядов.

Кроме того, более 30 населённых пунктов Херсонской области пострадали от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС от обстрелов ВСУ. По последним данным, от этого погибли 18 человек.