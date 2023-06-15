МИД России заявил, что в ядерной войне не может быть победителей
Захарова подчеркнула приверженность России принципу недопустимости ядерной войны
Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подчеркнула приверженность Москвы принципу недопустимости ядерной войны.
«Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. В ней не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана», — сказала Захарова.
Представитель МИД также подчеркнула, что рассматривать вариант применения ядерного оружия стоит исключительно гипотетически и только в оборонительных целях.
Ранее Захарова уже отмечала, что Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в качестве ответа на враждебность со стороны Запада. Так она прокомментировала заявления США по поводу планов России разместить в течение ближайшего времени тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Дипломат заявила, что было бы легкомысленно рассчитывать на отсутствие контрмер в условиях тотальной антироссийской гибридной войны Запада и заявленного им намерения нанести «стратегическое поражение».
Также в МИД заявили, что отслеживают возможности появления у Киева ядерного оружия или создания «грязной бомбы». Захарова подчеркнула, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума (соглашение Украины, России, США, Франции и Великобритании 1994 года о ликвидации Киевом ядерного потенциала), означающие теоретическую возможность создать «грязную бомбу», трудно трактовать иначе, как заход на возможность пересмотра безъядерного статуса Украины.
О планах Киева создать «грязную бомбу» ранее заявили в Министерстве обороны России. «Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, который разрушается при подрыве и распыляет радиоактивные вещества, создавая загрязнение местности на больших территориях. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у Киева есть конкретные планы по созданию такого оружия.