Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подчеркнула приверженность Москвы принципу недопустимости ядерной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны. В ней не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что рассматривать вариант применения ядерного оружия стоит исключительно гипотетически и только в оборонительных целях.

Ранее Захарова уже отмечала, что Москва оставляет за собой право применить дополнительные меры безопасности в качестве ответа на враждебность со стороны Запада. Так она прокомментировала заявления США по поводу планов России разместить в течение ближайшего времени тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Дипломат заявила, что было бы легкомысленно рассчитывать на отсутствие контрмер в условиях тотальной антироссийской гибридной войны Запада и заявленного им намерения нанести «стратегическое поражение».

Также в МИД заявили, что отслеживают возможности появления у Киева ядерного оружия или создания «грязной бомбы». Захарова подчеркнула, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума (соглашение Украины, России, США, Франции и Великобритании 1994 года о ликвидации Киевом ядерного потенциала), означающие теоретическую возможность создать «грязную бомбу», трудно трактовать иначе, как заход на возможность пересмотра безъядерного статуса Украины.

О планах Киева создать «грязную бомбу» ранее заявили в Министерстве обороны России. «Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, который разрушается при подрыве и распыляет радиоактивные вещества, создавая загрязнение местности на больших территориях. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у Киева есть конкретные планы по созданию такого оружия.