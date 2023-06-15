Москва, 15 июня, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Актриса и музыкант Евгения Шмелёва, которая исполнила песню в фильме режиссёра Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956), умерла на 91-м году жизни. Об этом 15 июня сообщил телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале.

Кадр из к/ф «Карнавальная ночь» реж. Эльдар Рязанов. 1956г. СССР Актриса Евгения Шмелёва

«Не стало Евгении Шмелёвой, это она с двумя сёстрами спела знаменитую «Таня-Танечка» в фильме «Карнавальная ночь». Очень грустная новость», — написал он.

Телеведущий отметил, что Рязанов пригласил сестёр для участия в комедии как состоявшихся звёзд, а исполнительница главной роли — актриса Людмила Гурченко — тогда была уже многообещающей, но только начинающей артисткой.

Также Малахов напомнил, что все три сестры приходили в гости к нему на телепередачу, и добавил, что их судьбы сложились трагично, так, каждой из них пришлось хоронить своего ребёнка, погибшего, не дожив до 35 лет.

Евгения Шмелёва родилась 15 июля 1932 года и вместе с сёстрами создала известное трио Шмелёвых. Она снялась в фильмах «Карнавальная ночь» (1956) и «Полюшко-поле» (1956).