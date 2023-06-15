Москва, 15 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могли увеличить число боевых дельфинов в Чёрном море потому, что необходимы всесторонние активные меры по защите Севастопольской бухты, на которую может быть сейчас нацелено внимание вражеских сил. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

Ранее западное издание Naval News, специализирующееся на военно-морской тематике, сообщило о якобы увеличении Россией количества боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Прежде, по информации издания, бухту охраняло порядка четырёх дельфинов, теперь их количество достигает семи. Такие меры, как отмечается в статье, созданы с целью защиты от подводных диверсантов.

По мнению капитана первого ранга, описанная ситуация вполне может соответствовать действительности, тем более что в Советское время уже существовала практика защиты акватории боевыми дельфинами.

«Я служил на Черноморском флоте, когда эти дельфины были на службе, именно там, где, как предполагается, они и находятся сейчас. Это было во время СССР. Но позже дельфины были выведены из боевого состава. Возможно, что сейчас снова возобновили практику, тем более что со всех сторон нужны меры по защите бухты Севастополя», — рассказал Дандыкин.

Как отметил военный эксперт, ВМФ может применять и советский опыт, тем более что дельфины — хорошо обучаемые животные. Дандыкин рассказал, что есть технология, по которой можно обучить дельфинов защищать определённые объекты.

«Дельфины могут бороться с подводными диверсантами, когда они пытаются проникнуть на защищенный военный объект. Там должны стоять специальные подводные заграждения. Но если кто-то попытается через них проникнуть, то дельфины могут нанести удар диверсанту. Это отработанная техника», — поделился капитан.

Дандыкин также объяснил, почему в современном технологичном мире всё же приходится обращаться к помощи животных для защиты территорий. По его словам, отличить обычного дельфина от боевого подводному диверсанту будет непросто, прибор слежки же человек вычислит легче. Кроме того, вода и глубина — привычная для дельфина среда обитания и в этом месте животному будет проще справиться со своими задачами, нежели человеку. Однако военный эксперт ещё раз обратил внимание на то, что данные о боевых дельфинах разместило не Министерство обороны России, в ведомстве эту информацию не подтверждают.

В конце апреля в западных СМИ появилась информация о том, что вход в Севастопольскую гавань защищён не менее чем шестью слоями физических барьеров, в том числе и боевыми дельфинами. Помимо использования патрульных катеров и контроля с воздуха в защите акватории участвуют специально обученные дельфины, которые могут обнаружить вражеских дайверов. В России эту информацию назвали ерундой, идущей из времён, когда в СССР реально существовала программа по обучению дельфинов минированию кораблей и подлодок.

Однако старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов ещё в октябре 2022 года допустил привлечение боевых дельфинов для охраны Севастополя. Так учёный прокомментировал информацию, которую сообщил обозреватель Блейк Стилуэлл в американском издании 19Fortyfive о возможном применении Россией боевых дельфинов для борьбы с киевскими диверсантами в Чёрном море. Мухамедов указал, что для противодиверсионной работы могут быть задействованы только черноморские дельфины-афалины. Они хорошо поддаются дрессировке и могут выполнять ряд поставленных задач.