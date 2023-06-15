Москва, 15 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Если США и захотят отказаться от поставок российского ядерного топлива, то у них на это уйдут годы, в то время как РФ вполне может переключиться на рынки других государств. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное топливо

Так он прокомментировал публикацию The New York Times, авторы которой пришли к выводу, что американская атомная энергетика, как и прежде, зависит от российских поставок и пройдёт не меньше десяти лет, прежде чем эту зависимость удастся свести на нет.

Как заметил Ананских, несмотря на очевидно сильную зависимость ядерной энергетики США от российских поставок, Москва не прекращает их и соблюдает договорные отношения. По мнению парламентария, это ещё одно свидетельство того, что Россия не настроена на дальнейшую эскалацию напряжённости в отношениях двух стран. Напротив, в Кремле ориентированы на долгие, добрососедские и равные отношения. Поэтому, если ситуация не будет накаляться дальше, проблем с российскими поставками у США быть не должно.

«Тем более что для того, чтобы заместить наше топливо, нужно не только время, но и большое количество денег. А необходимости в таких тратах нет. Особенно когда у них такая ситуация с потолком государственного долга и проблемы в экономике. Россия подтверждает и подтверждала свою приверженность к соблюдению договорных отношений», — сказал парламентарий.

Он уверен, что быстрее чем за пять лет США не смогут ликвидировать свою зависимость от поставок российского ядерного топлива. В то же время нельзя сказать, что для России принципиально важно сохранить американский рынок сбыта. Как отметил Ананских, Росатом активно развивает свою программу. Например, есть информация, что будет построено больше десятка плавучих атомных электростанций вдоль Северного морского пути. Подписываются международные контракты на постройку АЭС, реализуются контракты на загрузку ядерного топлива.

«То есть в этом плане Росатом, безусловно, компания №1 в мире по работе с ядерным топливом», — убеждён депутат.

И хотя рынок США большой, у России остаются возможности для расширения поставок на другие внешние (а также свой внутренний) рынки.

Ранее ИА Регнум уже сообщало о том, каких успехов добилась российская атомная энергетика на внешних рынках. Так, в турецкой провинции Мерсин строится АЭС «Аккую» по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. В МИД РФ утверждают, что проект будет реализован в срок и в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества.

Кроме того, Росатом в 2024 году начнёт строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Также 14 июня стало известно, что представители Росатома и дипломаты из Шри-Ланки договорились о строительстве совместной атомной электростанции.