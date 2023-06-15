Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что ВСУ начали наступление на позиции в Луганской Народной Республике. Об этом 15 июня на полях ПМЭФ сообщил РИА Новости врио главы региона Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ничего об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею», — сказал руководитель республики.

Он добавил, что из последних изменений на линии соприкосновения в ЛНР стало то, что враг начал применять ракеты дальнего действия Storm Shadow, представленные ему западными странами. При этом Пасечник подчеркнул, что ситуация на фронте напряжённая.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее отметил, что контрнаступление ВСУ, на которое у Киева и Запада были большие надежды, провалилось. Он указал на то, что заявления украинских властей об успехах касаются в основном захваченных участков, находящихся на расстоянии 15–25 км от оборонительных рубежей российской армии.

В Минобороны сообщили, что ВСУ, продолжая безуспешные попытки прорвать оборону, несут больше потери. За 10 дней непосредственно в боях погибли или получили ранения порядка 7,5 тысячи украинских военнослужащих, не считая тех, кто попал под удары, находясь в тылу.