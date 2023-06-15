Москва, 15 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. МИД выразил демарш заместителю руководителя канадской дипмиссии Брайану Эбелю из-за намерения страны конфисковать российский грузовой авиалайнер Ан-124, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

«Заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Б. Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать <…> Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр», — сообщили в МИД России.

При этом в ведомстве назвали конфискацию Канадой российского грузового самолёта Ан-124 циничным воровством. МИД предупредил, что подобные действия канадских властей, придерживающихся русофобского курса, будут иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, власти Канады распорядились 11 июня передать под арест удерживаемый властями российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». Воздушное судно в настоящее время находится в аэропорту Торонто. В Канаде пообещали распорядиться российским имуществом в полном соответствии с федеральным законодательством. В этом случае Ан-124 могут включить в новый пакет военной помощи для Украины.