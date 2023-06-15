Москва, 15 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Москве девушка выпала из окна 11-го этажа, сообщил источник ИА Регнум. По предварительным данным, инцидент произошёл после того, как девушка поругалась со своим молодым человеком — уроженцем Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь с 14 на 15 июня в полицию позвонил прохожий, который услышал крики мужчины в одном из дворов на улице Ярцевской. Он увидел на земле девушку без сознания, а рядом с ней мужчину. На место вызвали полицию.

«Поступило обращение гражданина о том, что во дворе на улице Ярцевской в районе Кунцево увидел 27-летнюю девушку без сознания на асфальте и мужчину рядом с ней. Был опрошен уроженец Турции, который пояснил, что они поругались», — рассказал собеседник агентства.

По информации оперативников, незадолго до произошедшего пара отдыхала в кафе недалеко от своего дома. Подробности и все обстоятельства случившегося выясняются, не исключается версия суицида.