Грозный, 15 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Чеченские бойцы работают в приграничных районах в Белгородской области, сообщил 15 июня в Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмат»

«Работаем на приграничной территории Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также Делимханов добавил, что подразделения «Ахмат» освобождают земли Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Чеченские бойцы, по словам депутата, уверенно продвигаются в марьинском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 14 июня, ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что Адам Делимханов якобы погиб в зоне СВО. При этом телеканал «Звезда» опроверг эти сведения, а также уточнил, что депутат получил ранение и находится под наблюдением врачей.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не может выйти на связь с Делимхановым, и попросил украинскую разведку дать координаты того места, по которому ВСУ будто бы нанесли удар. После этого Кадыров заявил, что Делимханов цел и невредим. При этом глава республики признался, что «подлил масла в огонь» и «авторы фейка сами поверили в свою сказку».

Вечером 14 июня Делимханов лично опроверг все сообщения о ранении и даже гибели в зоне СВО.