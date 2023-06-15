Новая Каховка, Херсонская область, 15 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. При обстреле украинскими военными посёлка городского типа Днепряны в Херсонской области погиб годовалый ребёнок. Об этом 15 июня сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Днепрянах в результате миномётного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребёнок возрастом 1 год и 4 месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент обстрела ребёнок находился во дворе дома.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Киевского района города погибла 20-летняя девушка. Он добавил, что двухлетний ребёнок погибшей был ранен.

Также 10 июня при обстреле украинскими войсками Петровского района города погиб мирный житель. Это был мужчина 1960 года рождения.