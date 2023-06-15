Брюссель, 15 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Возможность поставки Украине американских истребителей F-16 всё ещё не стоит на повестке дня в Нидерландах. Об этом 15 июня заявила журналистам глава минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Это (поставка Украине истребителей F-16. — Прим. ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказала она.

В Брюсселе 15 июня стартует встреча министров обороны стран — участниц НАТО, которая будет продолжаться в течение двух дней.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ нуждаются в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Он добавил, что ВСУ также подойдут немецкие Eurofighter, Tornado и шведские Gripen. Резников уточнил, что ожидает первых истребителей от Запада к концу текущего года.

Министр обороны Германии Борис Писториус 5 июня заявил, что ранее не собиравшаяся поставлять Киеву истребители Берлин может изменить свою позицию в этом вопросе. Он пообещал, что Германия определится в этом вопросе в течение двух недель.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждёт «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, однако пока ВСУ не обладают необходимой для них инфраструктурой. Он добавил, что украинские власти начнут её создавать, когда будет договорённость о поставках истребителей.