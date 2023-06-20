Москва, 20 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России будет построено и реконструировано более 326 километров трасс. Работы ведутся в том числе в Краснодарском крае, Ленинградской и Волгоградской областях.

Росавтодор Волгоградская область. Строительство моста через Волго-Донской судоходный канал

Среди крупных объектов: новое направление трассы А-289, строительство обхода Волгограда, реконструкция трассы «Скандинавия».

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» строятся и реконструируются участки федеральных трасс. Возводятся обходы крупных городов, транспортные развязки, отдельное внимание уделяется реконструкции наиболее загруженных участков дорог с высокой интенсивностью движения. Эти меры повышают уровень экономической связности регионов нашей страны, а также подвижность и комфорт передвижения граждан», ― подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

При этом на всех дорожных объектах будет произведен полный комплекс работ, в том числе и обустройство всей необходимой современной дорожной инфраструктуры.

Один из масштабных проектов реализуется в Краснодарском крае. Здесь идут работы по строительству нового направления трассы А-289. Существующий маршрут по А-289 до Крымского моста имеет протяженность более 150 км и на 30 км длиннее строящейся трассы. К тому же он проходит через множество населенных пунктов, где по понятным причинам скорость передвижения ограничена до 60 км/ч, при этом большая часть дороги двухполосная, из-за чего постоянно возникают пробки.

Новый подход к Крымскому мосту протяженностью 119 км будет четырехполосным, без светофоров и с разрешенной скоростью 90 км/час. На трассе будет 10 разноуровневых развязок для съезда к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. «Трасса очень важна для региона, — говорит Никита Храпов, начальник ФКУ Упрдор «Тамань». — Запуск движения по дальнему подходу к Крымскому мосту позволит вывести транзитный транспорт с трассы А-289, проходящей через населенные пункты. В летние месяцы водители тратят на проезд этого участка до пяти часов». Новый подход сократит путь от Краснодара до Крымского моста с пяти до двух часов.

Росавтодор Строительство нового направления трассы А-289 в Краснодарском крае

Трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами — для этого на ней будет построено 49 мостов и путепроводов. «Столкнулись со сложной геологией. Насыпи достигают высоту до 12 метров, и необходимо выдержать определённые сроки консолидации для того, чтобы в дальнейшем, когда будет устроена дорожная одежда, не было просадок», — говорит представитель подрядчика Алексей Уксусов.

Новый участок трассы планируется открыть в 2024 году, сейчас на строительстве задействованы полторы тысячи человек и свыше 780 единиц техники, работы идут круглосуточно.

Росавтодор Работы на новом направлении трассы А-289 в Краснодарском крае

В Волгоградской области завершен один из самых сложных и важных этапов строительства моста через Волго-Донской канал в составе обхода областной столицы — выполнена надвижка пролетов на правой стороне моста. Обход Волгограда — уникальное сооружение. Без него невозможно завершить создание международного транспортного коридора «Север — Юг», который соединит Россию, Индию и Иран.

Надвижка пролетов моста, протяженность которого вместе с эстакадой составит 1,3 км, прошла в три стадии и заняла порядка двух месяцев. «В нынешнем году мы приступим к формированию непосредственно проезжей части правой половины моста — это будущие две полосы движения. Что касается левой стороны сооружения, то к надвижке пролета мы планируем приступить с 1 августа 2023 года», — говорит начальник ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Юрий Сорокин.

Движение транспорта планируется запустить уже в следующем дорожно-строительном сезоне. «Это хороший опыт, который даёт возможность реализации более глобальных планов», — пояснил главный инженер подрядной организации Роман Янчак.

Общая протяженность дороги в обход Волгограда превышает 70 км, строительство осуществляется в три этапа, сейчас параллельно реализуются два из них. Первый, с южной стороны от столицы региона, соединит астраханское направление трассы Р-22 «Каспий» с элистинским, а также с региональной дорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. Второй этап начинается от московской трассы и заканчивается на пересечении с федеральной дорогой А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский.

Росавтодор Развязка на новом направлении трассы А-289 в Краснодарском крае

Протяженность третьего этапа составит 33 км, его проектирование уже окончено. Это будет четырехполосная современная освещенная дорога с разноуровневыми развязками-съездами на региональные трассы Новый Рогачик — Волгоград и Волгоград — Дачи.

Под Выборгом в Ленинградской области сейчас идет строительство 11 мостов, путепроводов, пешеходных переходов и четырех развязок на автодороге А-181 «Скандинавия». Эта федеральная трасса имеет ключевое значение не только для Ленобласти, но и для экономики всего Северо-Западного федерального округа. Она ведет из Санкт-Петербурга к крупнейшим портам Приморск и Выборг, Светогорскому ЦБК. Здесь всегда много большегрузного транспорта, и в то же время дорога загружена личными автомобилями, поскольку под Выборгом много дач, и к тому же это одно из популярнейших туристических направлений.

Так, четыре развязки на данный момент строятся на пересечении федеральной трассы с подъездами к поселкам Черкасово, Смирново, Лейпясуо, региональными дорогами Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Моховое — Ключевое. Разведение транспортных потоков на разные уровни, исключение левых поворотов на дороге не только повысят уровень безопасности движения, но и сократят время в пути.

До реконструкции на всем протяжении «Скандинавии» не было ни одного надземного пешеходного перехода. К сегодняшнему дню на уже введенных в эксплуатацию участках три таких перехода уже построены, еще четыре строятся. «Предусмотрены пешеходные переходы закрытого типа. Металлическая конструкция представляет собой пролетное строение с покрытием из поликарбоната и освещением», — пояснил технический руководитель подрядной организации Роман Кузьмин. По его словам, на переходах предусмотрены лестнично-пандусные узлы для маломобильных граждан.

Также от поселка Кирилловское до начала обхода Выборга смонтируют почти 70 км линий освещения, на протяжении 43 км трассы будет установлено сетчатое ограждение — для предотвращения выхода на дорогу диких животных, построят скотопрогоны.

Реконструкция трассы А-181 «Скандинавия» завершится в 2024 году. К сегодняшнему дню полностью реконструирован участок с 47-го по 100 километр. Количество полос здесь увеличено с двух до шести, потоки разделены бетонным ограждением, благодаря чему исключены лобовые аварии, а расчетная скорость движения увеличена до 120 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дороги в стране преображаются, а поездки по ним становятся безопасными, комфортными и быстрыми. Только в 2022 году завершены работы по строительству и реконструкции более 290 км участков федеральных трасс.