Москва, 15 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) с начала года выдал четырем предприятиям целевые займы более чем на 600 млн рублей. Займы были выданы на развитие производств и экспортной деятельности, рассказал в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«С начала года целевые займы от города были выданы столичным производителям роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу. Общая сумма кредитов на развитие площадок и экспортных поставок превысила 600 миллионов рублей», — заявил Овчинский. Он добавил, что средства можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет.

На предприятиях, получивших финансовую помощь, работает около 900 человек. «Целевая финансовая поддержка в виде кредитов по ставкам ниже банковских позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест», — отметил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

МФППиП предлагает восемь видов целевых займов. Кроме того, с марта прошлого года работает программа льготного инвестиционного кредитования промышленности, а в апреле этого года город принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования.