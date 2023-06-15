Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Украина отвергает любые возможности для переговоров в угоду Западу. Об этом 15 июня на полях петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Киевский режим в угоду Западу отвергает любые возможности для переговоров», — заявила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 13 июня, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он добавил, что странам Запада достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения, тогда Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон буквально маниакально настроен.

При этом Украина в июне отклонила все инициативы, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, назвав их бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы.