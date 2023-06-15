Киров, 15 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Татнефть» в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения планируется построить на территории Кировской области сеть АЗС и комплексов компании.

Пресс-центр правительства Кировской области IMG 4492-tat

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов. Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций «Татнефти» обсуждался в рамках рабочего визита губернатора Кировской области в Татарстан.

«Этот вопрос в прошлом году я обсуждал с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, — рассказал Александр Соколов. — И только что на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО «Татнефть». Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций. Инвестиции в Кировскую область исчисляются миллиардами рублей. Но главное — на топливном рынке усилится конкуренция, что обязано привести к снижению цены на бензин для жителей. Кроме того, благодаря соглашению появится сеть зарядных станций для электротранспорта, а также будут налажены поставки моторного и газомоторного топлива».