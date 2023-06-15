Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В ближайшее время Корпорация МСП запустит «Магазин франшиз», где будут предлагаться прошедшие экспертизу варианты для запуска бизнеса. На старте проекта будет доступно несколько десятков предложений со «знаком качества», сообщил во время Петербургского международного экономического форума-2023 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

«Сейчас у нас на подходе запуск сервиса «Покупка франшизы» на платформе МСП. РФ. Он создается для желающих открыть свое дело по модели франчайзинга», — заявил Исаевич. Сервис позволит сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант, пояснил он. По его словам, магазин будет отличать то, что каждая франшиза здесь будет иметь «знак качества»: она прошла проверку Корпорации МСП и экспертизу Российской ассоциации франчайзинга.

В магазине размещение для франчайзеров будет бесплатным. На цифровой платформе появится личный кабинет с возможностью обрабатывать заявки от потенциальных партнеров. На первом этапе количество предложений будет порядка 40, потом — около 150.

Планируется, что сервис «Покупка франшизы» заработает на МСП. РФ в ближайшее время, помогая пользователям подобрать надежную франшизу и запустить свое дело с проверенной бизнес-моделью и узнаваемым брендом. Всего в настоящее время на Цифровой платформе доступно более 20 федеральных сервисов и свыше 700 региональных. За год на МСП. РФ зарегистрировались свыше 400 тыс. пользователей, которые более 2 млн раз обратились к платформе для решения своих бизнес-задач.

Напомним, поддержка малого и среднего бизнеса, а также тех, кто планирует начать свое дело, осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.