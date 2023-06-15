Москва, 15 июня, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Известный советский писатель Жан Таратута скончался в своей квартире на северо-востоке Москвы. Ему было 89 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Серия «Война. Народ. Победа». Жан Таратута

Советский писатель и руководитель издательства «ЭОН» ушёл из жизни в своей квартире на улице Менжинского в Бабушкинском районе столицы.

«В квартире на улице Менжинского умер 89-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Жан Васильевич Таратута родился 2 октября 1933 года. Он работал в нескольких издательствах и выпустил множество книг, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них серия «Война. Народ. Победа», «Накануне и в дни испытаний», «Фронт в тылу Вермахта» и многие другие. Также Жан Васильевич писал детективы. Одним из самых известных произведений в этом жанре стала книга «Таинственный шеф Мата Хари».