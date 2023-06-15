Новосибирск, 15 июня, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В одной из саун Новосибирска вечером 14 июня утонул в бассейне десятилетний ребёнок, которого родители оставили без присмотра. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что вечером 14 июня компания взрослых с детьми посетила одну из саун в Октябрьском районе Новосибирска.

«В какой-то момент десятилетний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, они осмотрели место инцидента, опросили участников мероприятия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После проведения проверки примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня две школьницы утонули в Круглом пруду на территории петербургского музея-заповедника «Петергоф», где они находились со взрослыми родственниками. Последние не заметили, как дети пропали. Как предполагается, девочки решили искупаться прямо в одежде, хотя вокруг было много очевидцев.

Также 7 июня при купании в карьере в Краснодарском крае утонули две девочки, которые пошли туда купаться с разрешения родителей. Позднее родственники самостоятельно смогли обнаружить тело одной из погибших, вторую удалось найти спасателям.