Москва, 15 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Запад пытается списать главкома ВСУ Валерия Залужного и повесить на него ответственность за теракты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 июня заявил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Накануне RT обратил внимание на то, что в западных СМИ (в частности Politico, The New York Times) всё чаще начали появляться материалы о том, что к подрыву российских газопроводов может иметь непосредственное отношение именно Киев, а США и ЕС якобы могли быть в курсе, но не предотвратили теракт. Телеканал предположил, что таким образом Запад может пытаться избавиться от режима Владимира Зеленского.

Как отметил Корнилов, речь идёт не столько о СМИ, сколько о так называемом расследовании германских и голландских СМИ, которые якобы обнаружили тот факт, что военная разведка Нидерландов доложила ЦРУ о подготовке этих терактов ещё в июне 2022 года. То есть за три месяца до взрывов газопроводов.

«Но не совсем верен вывод о том, что обвинения Украины — это слив режима Зеленского. Тут надо подчеркнуть, что все эти расследования пришли к выводу, что генерал Залужный был в курсе подготовки этих терактов, по сути руководил ими, а Зеленский об этом якобы ничего не знал. Хотя мы понимаем, что это невозможно априори», — сказал Корнилов.

По его словам, сам факт подчеркивания того, что Зеленский якобы был не в курсе планов Залужного, свидетельствует о том, что последнего «уже списали и пытаются повесить задним числом всю ответственность на него». Но лично Зеленского пытаются выгородить. Хотя у любого здравомыслящего человека после таких «расследований» возникает вопрос: что же это за верховный главнокомандующий, который не знает о подготовке подобных акций своих генералов. Корнилов полагает, что Запад пытается найти козла отпущения в лице того, кто уже «не играет особой роли».

Политолог не согласился с точкой зрения, что подобная политика Запада — это его реакция на безуспешность украинского наступления. Корнилов полагает, что Запад надеется уйти от ответственности за совершённый диверсионный акт — увести внимание мировой общественности от разоблачений журналиста Сеймура Херша.

«Сначала была придумана версия так называемых «проукраинских активистов», чуть ли не кустарных, которые просто приехали и взорвали. Но поскольку эта версия совсем не выдерживает критики, её модифицировали. Теперь нам пытаются объяснить, что взорвали профессионалы, но украинские. А ЦРУ и прочие — они как бы знали, но почему-то не смогли воспрепятствовать», — напомнил Корнилов.

По его словам, модификация этой версии будет тиражироваться ещё неоднократно.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по данным издания Politico, полученным будто бы от источника в военной разведке Нидерландов, главком ВСУ Валерий Залужный лично руководил подготовкой терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом уточняется, что организаторы диверсии якобы стремились утаить свои планы от президента Украины.

До этого газета The New York Times, опираясь на сведения уже якобы разведки США, тиражировала версию о том, что за атакой на «Северные потоки» может стоять некая проукраинская группировка.

В свою очередь, нидерландское издание NOS пытается уверить читателей в том, что ЦРУ даже предостерегало Украину от совершения терактов на «Северных потоках» ещё за три месяца до взрыва.

Отметим также, что 15 июня Россия в очередной раз поднимет тему подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на закрытых консультациях Совбеза ООН. При этом Москва уже отмечала, что скептически относится к обвинениям Киева в подрыве СП. Теракт на газопроводах был организован на государственном уровне страной, у которой есть необходимое оборудование для таких диверсий, указывала российская сторона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для США настал «очень удобный момент», ведь на Зеленского сейчас можно повесить что угодно.