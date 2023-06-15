Новосибирск, 15 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Очевидцы падения строительного крана на припаркованные автомобили в Новосибирске рассказали, что женщина-крановщик кричала об отказавших тормозах, сообщила 15 июня «Газета. Ru».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

«Крановщица кричала стропальщикам, что отказали тормоза. Стрела была пустая, зацепить не успели», — рассказал местный житель.

Он уточнил, что инцидент произошёл около 9:05, кран поехал разгружать фуру со стеклами и сошёл с рельс.

Крановщица погибла при падении башенного крана. Очевидец происшествия рассказал, что после падения женщина еще около 20 минут была жива и тяжело дышала.

Другой очевидец происшествия рассказал, что кран разбил машины «всмятку», а женщина погибла ещё до приезда экстренных служб. Местный житель добавил, что никто не подходил очень близко к месту происшествия до приезда специализированных служб и к телу не прикасался.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813286" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Погибшая при падении крана в Новосибирске кричала, что отказали тормоза

Как сообщало ИА Регнум, в результате падения башенного крана в Новосибирске погибла женщина-крановщик 1966 года рождения и получили повреждения восемь автомобилей. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры и спецслужбы. Прокуратурой организована проверка по факту падения строительного крана в Октябрьском районе.